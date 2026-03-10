Spectacle Camus est hip hop, entre misère et soleil Danse au Fil d’Avril Centre du Patrimoine Arménien Valence

Spectacle Camus est hip hop, entre misère et soleil Danse au Fil d’Avril

Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence Drôme

Tarif : 5 – 5 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 15:00:00

fin : 2026-04-25 15:00:00

Date(s) :

2026-04-25

La Cie Par-allèles fait entendre la voix d’Albert Camus dans un duo chorégraphique et théâtral tout en subtilité et en finesse. À la force de sa pensée philosophique répond la précision du geste, la présence incarnée et l’inventivité d’une forme épurée.

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Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 80 13 00 contact@le-cpa.com

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English :

Cie Par-allèles brings the voice of Albert Camus to life in a choreographic and theatrical duet of subtlety and finesse. The force of his philosophical thought is matched by precision of gesture, embodied presence and the inventiveness of a refined form.

L’événement Spectacle Camus est hip hop, entre misère et soleil Danse au Fil d’Avril Valence a été mis à jour le 2026-03-10 par Valence Romans Tourisme