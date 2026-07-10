Spectacle Candide Salle Artymès Mesquer

Informations pratiques

Mesquer

Spectacle Candide

Salle Artymès Rue des Sports Mesquer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-05 20:30:00

fin : 2027-02-05 21:30:00

Date(s) :

2027-02-05

Spectacle Candide musiques actuelles et danse

Venez découvrir sur scène Isma et Osy, un dialogue sensible et supertonique entre la danse hip-hop et le beatbox s’exprimant de tout leur cœur et de tout leur corps avec une grande complicité. Malgré leur jeune âge, les deux membres du duo Jeunes Princes excellent dans leur art. L’un est danseur, interprète et médiateur auprès de multiples compagnies (Rêvolution, Kaminari, K’rrousel…), le second est double champion de France de beatbox en 2025.

Candide, c’est l’histoire de ce face-à-face, un duel artistique où on se jauge, on s’apprivoise, on se défie et surtout on s’amuse ! On s’émerveille pour la matière artistique de l’autre et on reconnaît les points de connexion rythme détonant, expressivité du corps, énergie explosive ! Les artistes abordent ainsi des situations qui font écho à cette rencontre et à leur propre parcours le regard des autres, le ridicule, la frustration mais aussi et surtout la légèreté de joies simples partagées.



Billetterie

– Mairie Site internet de la Mairie www.mesquerquimiac.fr

– Sur place le soir du spectacle (sous réserve de place disponible) et dans tous les offices de tourisme de la Presqu’île La Baule-Guérande

Durée 1h

Tout public, à partir de 6 ans

Placement libre .

Salle Artymès Rue des Sports Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 42 59 11 animations@mesquerquimiac.fr

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English :

L’événement Spectacle Candide Mesquer a été mis à jour le 2026-07-10 par ADT44