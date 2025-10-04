Spectacle « Carabine Party » par la Compagnie La Syrinx de Pan Bibliothèque municipale Beaufort-en-Anjou

Spectacle « Carabine Party » par la Compagnie La Syrinx de Pan Samedi 4 octobre, 17h30 Bibliothèque municipale Maine-et-Loire

Gratuit

Début : 2025-10-04T17:30:00 – 2025-10-04T18:30:00

Fin : 2025-10-04T17:30:00 – 2025-10-04T18:30:00

Carabine organise son anniversaire. Elle a chaussé ses patins, le gâteau au chocolat est dans le four et un max de célébrités doit arriver… Où sont-ils ? Personne ! Puis, tout à coup, en plissant fort les yeux, elle les reconnaît. Ce sont eux, vous, les invités ! Que la fête commence ! Let’s Carabine Party !

Tout public à partir de 6 ans.

Spectacle soutenu par le Fond Transmission et Fraternité et par le Département de Maine-et-Loire.

Bibliothèque municipale Place de la Republique, 49250 Beaufort-en-Anjou, France Beaufort-en-Anjou 49250 Beaufort-en-Vallée Maine-et-Loire Pays de la Loire 0241797411 http://bibliotheque.beaufortenanjou.fr https://www.facebook.com/bibliobeaufortenanjou/ bibliotheque@beaufortenanjou.fr

Bastien Pigneul