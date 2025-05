Spectacle Caravelles – Lieu-dit Froidefon Saint-Pierre-de-Frugie, 5 juin 2025 20:00, Saint-Pierre-de-Frugie.

Dordogne

Spectacle Caravelles Lieu-dit Froidefon Ecocentre Saint-Pierre-de-Frugie Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-05 20:00:00

fin : 2025-06-05

Date(s) :

2025-06-05

Spectacle de théâtre masqué, un voyage à travers les mots et les sens par

Natacha Picard de la Compagnie Amphigouri

Spectacle de théâtre masqué, un voyage à travers les mots et les sens par

Natacha Picard de la Compagnie Amphigouri .

Lieu-dit Froidefon Ecocentre

Saint-Pierre-de-Frugie 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 76 76 21

English : Spectacle Caravelles

Masked theater show, a journey through words and senses by

Natacha Picard of Compagnie Amphigouri

German : Spectacle Caravelles

Maskentheateraufführung, eine Reise durch Worte und Sinne von

Natacha Picard von der Compagnie Amphigouri

Italiano :

Spettacolo teatrale in maschera, un viaggio tra parole e sensi a cura di

Natacha Picard della Compagnie Amphigouri

Espanol : Spectacle Caravelles

Espectáculo de teatro de máscaras, un viaje a través de las palabras y los sentidos a cargo de

Natacha Picard de la Compagnie Amphigouri

L’événement Spectacle Caravelles Saint-Pierre-de-Frugie a été mis à jour le 2025-05-21 par Isle-Auvézère