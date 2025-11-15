Spectacle caritatif À portée D’Choeur Place des Ducs de Rohan Pontivy

Spectacle caritatif À portée D’Choeur

Place des Ducs de Rohan Palais des Congrès Pontivy Morbihan

Début : 2025-11-15 20:00:00

fin : 2025-11-15

2025-11-15 2025-11-16

Pour la 3ᵉ année consécutive, la troupe de l’association APDC56 (Auray) fait vibrer le Palais des congrès de Pontivy au profit des Restos du Cœur. Une véritable “tournée des Enfoirés à taille du Morbihan” menée par des artistes bénévoles et passionnés !

Cette année, place aux années 90 avec un spectacle vivant façon comédie musicale, écrit et mis en scène par les membres de l’association.

Plus de 80 participants (chanteurs, comédiens, techniciens…) donneront vie à cette histoire la rencontre de deux jeunes en boîte de nuit qui, au fil d’un voyage autour du monde, croiseront une association au grand cœur.

Un spectacle intergénérationnel, rythmé par les plus grands tubes et des moments riches en émotion.

Billetterie Les places seront sur le site apdc-auray.com ainsi que dans les points de vente suivants

Super U Auray et Pontivy

Réservation par téléphone 06 19 98 12 91

Billetterie Ploemeur Librairie Le Sillage .

Place des Ducs de Rohan Palais des Congrès Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 6 19 98 12 91

