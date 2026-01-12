Spectacle caritatif Eglise Saint Ferdinand Arcachon

Spectacle caritatif

Eglise Saint Ferdinand 21 Avenue du Général de Gaulle Arcachon Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Concert Classique

Moussorgski et Airs d’Opéra.

Dirigé par Maria Luisa Macellaro La Franca, l’orchestre Unisson réunit une cinquantaine de musiciens passionnés. En première partie, il propose des oeuvres de Moussorgski, inspirées des tableaux de Viktor Hartmann.

En seconde partie, la chorale “Accords Libres” de Mérignac rejoint l’orchestre pour interpréter des choeurs d’opéra. .

Eglise Saint Ferdinand 21 Avenue du Général de Gaulle Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 31 30 84 duneaventure1@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spectacle caritatif

L’événement Spectacle caritatif Arcachon a été mis à jour le 2026-01-10 par OT Arcachon