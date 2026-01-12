Spectacle caritatif Eglise Saint Ferdinand Arcachon
Spectacle caritatif Eglise Saint Ferdinand Arcachon samedi 14 mars 2026.
Spectacle caritatif
Eglise Saint Ferdinand 21 Avenue du Général de Gaulle Arcachon Gironde
Début : 2026-03-14
fin : 2026-03-14
2026-03-14
Concert Classique
Moussorgski et Airs d’Opéra.
Dirigé par Maria Luisa Macellaro La Franca, l’orchestre Unisson réunit une cinquantaine de musiciens passionnés. En première partie, il propose des oeuvres de Moussorgski, inspirées des tableaux de Viktor Hartmann.
En seconde partie, la chorale “Accords Libres” de Mérignac rejoint l’orchestre pour interpréter des choeurs d’opéra. .
Eglise Saint Ferdinand 21 Avenue du Général de Gaulle Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 31 30 84 duneaventure1@orange.fr
