Spectacle caritatif Chenereilles

Eglise Chenereilles Haute-Loire
Début : Dimanche 2025-11-30 15:00:00
fin : 2025-11-30
« Avenir Madagascar » en collaboration avec Joachim Leyronnas vous propose un spectacle, « Saint Jean François Régis (1597-1640), apôtre du Velay et du Vivarais ».
Eglise Chenereilles 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56
English :
« Avenir Madagascar », in collaboration with Joachim Leyronnas, presents a show entitled « Saint Jean François Régis (1597-1640), Apostle of Velay and Vivarais ».
German :
« Avenir Madagascar » in Zusammenarbeit mit Joachim Leyronnas bietet Ihnen eine Aufführung an, « Saint Jean François Régis (1597-1640), Apostel von Velay und Vivarais ».
Italiano :
« Avenir Madagascar », in collaborazione con Joachim Leyronnas, presenta una mostra intitolata « Saint Jean François Régis (1597-1640), apostolo di Velay e Vivarais ».
Espanol :
« Avenir Madagascar », en colaboración con Joachim Leyronnas, presenta una exposición titulada « Saint Jean François Régis (1597-1640), Apóstol de Velay y Vivarais ».
