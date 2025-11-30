Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Spectacle caritatif Chenereilles

Spectacle caritatif Chenereilles dimanche 30 novembre 2025.

Spectacle caritatif

Eglise Chenereilles Haute-Loire

« Avenir Madagascar » en collaboration avec Joachim Leyronnas vous propose un spectacle, « Saint Jean François Régis (1597-1640), apôtre du Velay et du Vivarais ».
Eglise Chenereilles 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56 

English :

« Avenir Madagascar », in collaboration with Joachim Leyronnas, presents a show entitled « Saint Jean François Régis (1597-1640), Apostle of Velay and Vivarais ».

German :

« Avenir Madagascar » in Zusammenarbeit mit Joachim Leyronnas bietet Ihnen eine Aufführung an, « Saint Jean François Régis (1597-1640), Apostel von Velay und Vivarais ».

Italiano :

« Avenir Madagascar », in collaborazione con Joachim Leyronnas, presenta una mostra intitolata « Saint Jean François Régis (1597-1640), apostolo di Velay e Vivarais ».

Espanol :

« Avenir Madagascar », en colaboración con Joachim Leyronnas, presenta una exposición titulada « Saint Jean François Régis (1597-1640), Apóstol de Velay y Vivarais ».

