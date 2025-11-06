Spectacle Carmina Burana Chartres

Spectacle Carmina Burana Chartres jeudi 6 novembre 2025.

Spectacle Carmina Burana

28 Rue Danielle Casanova Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 25 – 25 – 71 EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-11-06

fin : 2025-11-06

Date(s) :

2025-11-06

Evénement musical et chorégraphique, Franceconcert présente Carmina Burana, l’un des chefs d’œuvres les plus célèbres du XXe siècle.

Fondée sur un recueil de poèmes lyriques, Carmina Burana a été composée par Carl Orff entre 1935et 1936. Présentée pour la première fois en 1937 à l’Opéra de Francfort, cette pièce magistrale fascine depuis toujours et ne laisse pas indifférent le grand public. Interprétés avec passion et puissance par les chœurs et les solistes, ces chants profanes et latins nous racontent une histoire de vie, de mort, de destin et surtout d’amour. Cette nouvelle production s’empare avec sensualité et émotion de ce phénomène musical pour montrer que la musique, le geste et la parole sont inséparables.Grand succès du XXème siècle joué dans le monde entier, ce spectacle original et plein de fougue ira à la rencontre du public pour une grande tournée européenne à partir de novembre 2025. 25 .

28 Rue Danielle Casanova Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

A musical and choreographic event, Franceconcert presents Carmina Burana, one of the most famous masterpieces of the 20th century.

German :

Als musikalisches und choreografisches Ereignis präsentiert Franceconcert Carmina Burana, eines der berühmtesten Meisterwerke des 20.

Italiano :

Evento musicale e coreografico, Franceconcert presenta i Carmina Burana, uno dei capolavori più famosi del XX secolo.

Espanol :

Un evento musical y coreográfico, Franceconcert presenta Carmina Burana, una de las obras maestras más famosas del siglo XX.

L’événement Spectacle Carmina Burana Chartres a été mis à jour le 2025-07-29 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES