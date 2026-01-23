Spectacle Carnaval Princesses Place de la Gare La Rochefoucauld-en-Angoumois
Spectacle Carnaval Princesses Place de la Gare La Rochefoucauld-en-Angoumois samedi 14 février 2026.
Spectacle Carnaval Princesses
Place de la Gare Espace La Tardoire La Rochefoucauld-en-Angoumois Charente
Début : 2026-02-14 15:00:00
fin : 2026-02-14
2026-02-14
Deux clownes rêvent d’être des Princesses…
Elles essaient de le devenir en faisant des trucs de princesses mais tout ne se passe pas comme prévu…
Suivi d’un goûter offert !
Pensez à venir déguisés pour le Carnaval !
Place de la Gare Espace La Tardoire La Rochefoucauld-en-Angoumois 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 63 09 85 mediathque@larochefoucauldenangoumois.fr
English :
Two clowns dream of being Princesses?
They try to become one by doing princess things , but not everything goes according to plan…
Followed by a complimentary snack!
Don’t forget to come dressed for Carnival!
L’événement Spectacle Carnaval Princesses La Rochefoucauld-en-Angoumois a été mis à jour le 2026-01-23 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord