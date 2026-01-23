Spectacle Carnaval Princesses Place de la Gare La Rochefoucauld-en-Angoumois

Spectacle Carnaval Princesses

Place de la Gare Espace La Tardoire La Rochefoucauld-en-Angoumois Charente

Début : 2026-02-14 15:00:00

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Deux clownes rêvent d’être des Princesses…

Elles essaient de le devenir en faisant des trucs de princesses mais tout ne se passe pas comme prévu…

Suivi d’un goûter offert !

Pensez à venir déguisés pour le Carnaval !

Place de la Gare Espace La Tardoire La Rochefoucauld-en-Angoumois 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 63 09 85 mediathque@larochefoucauldenangoumois.fr

English :

Two clowns dream of being Princesses?

They try to become one by doing princess things , but not everything goes according to plan…

Followed by a complimentary snack!

Don’t forget to come dressed for Carnival!

