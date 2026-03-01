Spectacle carnets de voyage Pleyad Lavoûte-Chilhac
Lavoûte-Chilhac Haute-Loire
Début : 2026-03-21 15:00:00
fin : 2026-03-21
2026-03-21
Par Pleyad Récit, slam et chanson pour raconter l’histoire d’un changement de vie, sur le chemin de la liberté.
A partir de 10 ans.
Entrée libre, consommations au bar.
Lavoûte-Chilhac 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 46 57
By Pleyad: Storytelling, slam and song tell the story of a life-changing journey to freedom.
Ages 10 and up.
Free admission, drinks at the bar.
