Spectacle carnets de voyage Pleyad

Lavoûte-Chilhac Haute-Loire

Début : 2026-03-21 15:00:00

fin : 2026-03-21

2026-03-21

Par Pleyad Récit, slam et chanson pour raconter l’histoire d’un changement de vie, sur le chemin de la liberté.

A partir de 10 ans.

Entrée libre, consommations au bar.

Lavoûte-Chilhac 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 46 57

English :

By Pleyad: Storytelling, slam and song tell the story of a life-changing journey to freedom.

Ages 10 and up.

Free admission, drinks at the bar.

