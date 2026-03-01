Spectacle Caroline Estremo Metz Congrès-Robert Schuman Metz

Spectacle Caroline Estremo

Metz Congrès-Robert Schuman 100 Rue aux Arènes Metz Moselle

Début : Samedi Samedi 2026-03-21 20:00:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Normalement adverbe, d’une manière normale, en temps normal.

Donc, selon toute logique, normalement on ne quitte pas son mari au bout de six mois de mariage pour partir avec sa meilleure amie.

Normalement c’est un papa et une maman.

Normalement Céline Dion en soirée ça fait toujours plaisir.

Et normalement, un pitch c’est censé donner envie aux gens de venir voir le spectacle.

Du coup, vous venez ?

Après avoir raconté son histoire d’infirmière urgentiste dans plus de 200 villes, et avoir rempli le Zénith de Toulouse pour la dernière, Caroline Estremo revient avec un nouveau Seule-en scène…

Normalement.

Déconseillé aux moins de 14 ans.Adultes

English :

Normally: adverb, in a normal way, in normal times.

So, logically, you don’t normally leave your husband after six months of marriage to go off with your best friend.

Normally, it’s a mom and a dad.

Normally, Céline Dion in the evening is always a pleasure.

And normally, a pitch is supposed to make people want to come and see the show.

So, are you coming?

After telling her story as an emergency nurse in over 200 towns, and selling out the Zénith in Toulouse for the last one, Caroline Estremo is back with a new Seule-en scène…

Normally.

Not recommended for children under 14.

L’événement Spectacle Caroline Estremo Metz a été mis à jour le 2026-03-03 par AGENCE INSPIRE METZ