SPECTACLE / CAROLINE IS MAGIC La Filature Bazancourt

SPECTACLE / CAROLINE IS MAGIC

La Filature 1 Rue de la Filature Bazancourt Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 20:30:00

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

Tout public

Caroline Marx change les codes de la magie.

Pour une fois, la jolie blonde n’est pas l’assistante !

Entre Quick-Change*, mentalisme, manipulations expertes de cartes ou de Rubik’s Cube et prédictions, le public est amusé, admiratif, fasciné, conquis !!!

Caroline déborde d’énergie qu’elle met au service de grands moments de complicité et d’interactivité avec les spectateurs.

Durée 50 min

PAR CAROLINE MARX

VENDREDI 27 MARS / 20H30

▶ Tout public / À partir de 6 ans

▶ Gratuit (sur réservation en ligne ou au guichet)

Pour rappel Les spectacles commencent à l’heure et les enfants doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte. Ils doivent également être assis à côté de cet adulte pendant toute la durée du spectacle. Aucun enfant ne pourra être placé seul ou séparé de l’adulte accompagnant.

Vous ne pouvez plus venir ?

Merci de bien vouloir annuler au guichet, par mail ou par téléphone.

*Changement de costume rapide. .

La Filature 1 Rue de la Filature Bazancourt 51110 Marne Grand Est

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English : SPECTACLE / CAROLINE IS MAGIC

L’événement SPECTACLE / CAROLINE IS MAGIC Bazancourt a été mis à jour le 2026-03-13 par Reims Tourisme & Congrès