Spectacle Caroline Vigneaux Espace Bocapole Bressuire

Spectacle Caroline Vigneaux

Espace Bocapole Bocapole Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : 38.52 – 38.52 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

Caroline Vigneaux revient sur la scène du Théâtre Édouard VII avec son nouveau one-woman-show IN VIGNEAUX VERITAS .

Caroline est à la moitié de sa vie, pile entre les jeunes et les vieux elle a un compte TikTok mais elle paie quelqu’un pour poster, parce qu’elle ne comprend rien ! Elle a fini de grimper en haut de la montagne et elle admire la vue, avant d’entamer la redescente… Et du sommet de sa vie, elle est bien décidée à dire enfin la vérité, toute la vérité, mais pas que la vérité… Sur quoi ? Sur la légalisation de la drogue dure dans les EHPADs, sur les masculinistes et les limites du féminisme (car, oui, elle en a trouvé !), sur les dangers du porno et des Corn Flakes chez les jeunes, sur les problématiques de genre et les dysfonctionnements érectiles chez les moins jeunes.

Réservation dans les lieux de vente habituels. .

Espace Bocapole Bocapole Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine bocapole@bocapole.fr

