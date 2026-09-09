Spectacle : Carry-On par la Cie Presque Siamoises Maison Pour Tous La Couveuse Chadrac

Informations pratiques

Chadrac

Spectacle : Carry-On par la Cie Presque Siamoises

Maison Pour Tous La Couveuse 10 cours de la Liberté Chadrac Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-20 18:00:00

fin : 2026-10-20

Date(s) :

2026-10-20

Carry-on est un spectacle co-créé avec des parents-enfants de votre ville, afin de dépeindre une parentalité aux couleurs de la diversité et de la singularité.

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Maison Pour Tous La Couveuse 10 cours de la Liberté Chadrac 43770 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 05 40 99

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English :

« Carry-on » is a show co-created with parent-child pairs from your city, with the aim of portraying parenting through the lens of diversity and individuality.

L’événement Spectacle : Carry-On par la Cie Presque Siamoises Chadrac a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay