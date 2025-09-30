Spectacle Carte blanche à Julien Gallé Ferré & Trois pièces courtes de Leïla Ka Théâtre des Jacobins Dinan

Spectacle Carte blanche à Julien Gallé Ferré & Trois pièces courtes de Leïla Ka

Théâtre des Jacobins 23 Rue de l’Horloge Dinan Côtes-d’Armor

Éclat danse

Carte blanche à Julien, enfant du pays à la carrière de danseur admirable. Il interprètera le solo Pavlova 3’23 signé Mathilde Monnier. 3’23, durée exacte du solo La mort du cygne commandé en 1907 par Ana Pavlova à Michel Fokine

sur une musique de Camille Saint-Saëns.

Leïla Ka, véritable prodige de la scène chorégraphique actuelle. Précise, pressée et dramatique, sa danse est nourrie d’influences contemporaines, urbaines et théâtrales.

Au programme Bouffées, extrait de Maldonne, est une pièce saisissante avec 5 femmes aux prises avec le chagrin. C’est toi qu’on adore, un duo haletant au cœur de nos discordances existentielles. Pode Ser, solo maintes fois primé, une danse

à la fois guerrière et romantique, pleine de fureur de vivre ! Et surtout une montagne d’émotion et de beauté.

Chorégraphie Leïla Ka | Interprètes Océane Crouzier, Jade Logmo, Jane Fournier Dumet, Aïda Ben Hassine ou Salomé

Moro or Leïla Ka ou Inès Lopez ou Mathilde Roussin ou Justine Agator | Lumières Leïla Ka

Billetterie

-En ligne prioritairement, à partir du mercredi 10 septembre à 10h

-A l’office de tourisme de Dinan à compter du mercredi 10 septembre à 10h00, puis aux horaires d’ouverture consultables sur le site internet de Dinan-Cap Fréhel Tourisme.

-Par téléphone à partir du 15 septembre, muni de votre carte bancaire au 02 96 87 14 27.

-Le soir des spectacles, 30 minutes avant la représentation, sous réserve de places disponibles. .

Théâtre des Jacobins 23 Rue de l’Horloge Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 87 14 27

