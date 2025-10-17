Spectacle Carte de séjour Sainte-Croix-aux-Mines

Spectacle Carte de séjour

11a rue Maurice Burrus Sainte-Croix-aux-Mines Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Vendredi 2025-10-17 20:00:00

fin : 2025-10-17 21:30:00

2025-10-17

Le conteur François Godard a recueilli la parole de plusieurs dizaines de migrants, qui vivent aujourd’hui à Niort en Deux-Sèvres. Et on va écouter leurs voix, en récit, en slam.

Tout public à partir de 12 ans .

11a rue Maurice Burrus Sainte-Croix-aux-Mines 68160 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 58 35 85 mediatheque@valdargent.com

English :

Storyteller François Godard has collected the words of dozens of migrants, now living in Niort in the Deux-Sèvres region. And we’re going to listen to their voices, in story and slam.

German :

Der Geschichtenerzähler François Godard hat die Worte von mehreren Dutzend Migranten gesammelt, die heute in Niort im Departement Deux-Sèvres leben. Und wir hören ihren Stimmen zu, in Form von Erzählungen und Slams.

Italiano :

Il narratore François Godard ha raccolto le voci di decine di migranti che oggi vivono a Niort, nella regione di Deux-Sèvres. E noi ascolteremo le loro voci, in racconti e frasi.

Espanol :

El narrador François Godard ha reunido las voces de decenas de emigrantes que ahora viven en Niort, en la región de Deux-Sèvres. Y vamos a escuchar sus voces, en relatos y slams.

