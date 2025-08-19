Spectacle Carton Comedy Club Espace culturel Armorica Plouguerneau

Spectacle Carton Comedy Club

Espace culturel Armorica 1 Rue du Colombier Plouguerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-16 20:30:00

fin : 2026-01-16

Date(s) :

2026-01-16

Attention événement ! Le Carton Comedy, le plus grand comedy club itinérant de France, débarque à Plouguerneau pour une soirée exceptionnelle ! Au programme, une sélection des humoristes les plus drôles de toute la France vont s’enchaîner pour un déluge de rires comme seul le stand-up peut l’offrir. Un moment hors du temps et un maximum de blagues qui vous feront oublier tout le reste. .

Espace culturel Armorica 1 Rue du Colombier Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 03 06 34

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Spectacle Carton Comedy Club Plouguerneau a été mis à jour le 2025-10-01 par OT PAYS DES ABERS