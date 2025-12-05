Spectacle Cartons pleins Théâtre de L’Ouvre-Boîte Aix-en-Provence
Spectacle Cartons pleins Théâtre de L’Ouvre-Boîte Aix-en-Provence vendredi 5 décembre 2025.
Spectacle Cartons pleins
Vendredi 5 décembre 2025 à partir de 20h. Théâtre de L’Ouvre-Boîte 13 Rue Joseph Jourdan Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Début : 2025-12-05 20:00:00
fin : 2025-12-05
2025-12-05
Dans un quartier prioritaire, des barres d’immeubles doivent être détruites.
Des questions naissent suis-je attaché·e à mon logement ? Qu’est-ce que mon “chez moi” ? De quoi puis-je me séparer ? …
Théâtre de L’Ouvre-Boîte 13 Rue Joseph Jourdan Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 38 94 38 theatre.louvreboite@gmail.com
English :
In a priority district, a number of apartment blocks are to be demolished.
Questions arise: Am I attached to my home? What is my home ? What can I part with?
German :
In einem vorrangigen Stadtviertel sollen einige Wohnblocks abgerissen werden.
Es tauchen Fragen auf: Hänge ich an meiner Wohnung? Was ist mein Zuhause? Von was kann ich mich trennen?
Italiano :
In un quartiere prioritario, è prevista la demolizione di alcuni condomini.
Sorgono delle domande: sono affezionato alla mia casa? Qual è la mia casa ? Di cosa posso fare a meno?
Espanol :
En un barrio prioritario, se van a demoler varios bloques de pisos.
Surgen preguntas: ¿Estoy apegado a mi casa? ¿Cuál es mi hogar ? ¿De qué puedo prescindir?
