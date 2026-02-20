Spectacle CASES par CréatureS Cie Bibliothèque Ségrie

Spectacle CASES par CréatureS Cie

Bibliothèque 24 Rue Pierreuse Ségrie Sarthe

Tarif : – –

Date :

Début : 2026-03-14 15:00:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Dans le cadre du Printemps des Poètes, autour du thème Liberté, force vive .

À l’occasion du 28e Printemps des Poètes, Festivals en Pays de Haute Sarthe et les bibliothèques du territoire vous proposent plusieurs évènements !

Le samedi 14 mars à partir de 15h, rendez-vous à la bibliothèque de Ségrie pour le spectacle CASES par CréatureS Cie ! CASES, c’est l’histoire d’un enfant qui ne rentre pas dans les cases. C’est l’histoire de l’enfant qui est en nous et qui rêve de s’échapper des cases dans lesquelles on veut l’enfermer. C’est une histoire dessinée, de l’enfance, faite de violences et de rêves. À l’école, à la maison, avec les copains et copines, quelle place pour un enfant rêveur et qui passe son temps à dessiner ? C’est un spectacle qui met à l’honneur le dessin, le temps du dessin en direct, la musique et le théâtre d’ombres. La craie glisse sur les

tableaux noirs et raconte une histoire quasiment sans paroles. Le spectacle sera suivi d’un atelier de dessin à la craie dans la cour de l’école et d’un goûter.

Animation gratuite, réservation possible au 06 52 01 73 93. .

Bibliothèque 24 Rue Pierreuse Ségrie 72170 Sarthe Pays de la Loire +33 6 52 01 73 93 com.festivals@gmail.com

English :

As part of the Printemps des Poètes festival, on the theme of Liberté, force vive .

