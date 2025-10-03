Spectacle « Cassandre » Festival Grand Baratin Site du Moulin du Roch Arzano

Spectacle « Cassandre » Festival Grand Baratin Site du Moulin du Roch Arzano vendredi 3 octobre 2025.

Site du Moulin du Roch Moulin du Roch Arzano Finistère

Début : 2025-10-03 21:00:00

fin : 2025-10-03 22:00:00

2025-10-03

Spectacle « Cassandre » de Catherine Pierloz, conteuse. Qui se souvient de Cassandre ?

La prophétesse. La maudite.

Celle qui entendait avant les autres les cris de la guerre.

A l’heure où ne soufflait sur la plaine qu’un vent épais et silencieux.

A l’heure où les villes n’existaient pas. A l’heure où il n’y avait que du sable. De la pierre. Et des Dieux.

Raconter Cassandre aujourd’hui ?

Parce qu’elle va où se niche la peur. Parce qu’elle rappelle la part évacuée.

Parce qu’elle sait la destruction à venir. Parce qu’elle reste inécoutée. .

Site du Moulin du Roch Moulin du Roch Arzano 29300 Finistère Bretagne

