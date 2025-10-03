Spectacle « Cassandre » Festival Grand Baratin Site du Moulin du Roch Arzano
Spectacle « Cassandre » Festival Grand Baratin
Site du Moulin du Roch Moulin du Roch Arzano Finistère
Début : 2025-10-03 21:00:00
fin : 2025-10-03 22:00:00
2025-10-03
Spectacle « Cassandre » de Catherine Pierloz, conteuse. Qui se souvient de Cassandre ?
La prophétesse. La maudite.
Celle qui entendait avant les autres les cris de la guerre.
A l’heure où ne soufflait sur la plaine qu’un vent épais et silencieux.
A l’heure où les villes n’existaient pas. A l’heure où il n’y avait que du sable. De la pierre. Et des Dieux.
Raconter Cassandre aujourd’hui ?
Parce qu’elle va où se niche la peur. Parce qu’elle rappelle la part évacuée.
Parce qu’elle sait la destruction à venir. Parce qu’elle reste inécoutée. .
Site du Moulin du Roch Moulin du Roch Arzano 29300 Finistère Bretagne +33 7 49 39 36 38
