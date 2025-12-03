Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Spectacle Casse Coquille et le Noël de Monsieur Plume à la médiathèque Médiathèque Intercommunale Montélimar

Spectacle Casse Coquille et le Noël de Monsieur Plume à la médiathèque Médiathèque Intercommunale Montélimar mercredi 3 décembre 2025.

Spectacle Casse Coquille et le Noël de Monsieur Plume à la médiathèque

Médiathèque Intercommunale 16 avenue du Général de Gaulle Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-03 15:30:00
fin : 2025-12-03 16:30:00

Date(s) :
2025-12-03

Spectacle burlesque accessible dès 3 ans par la Compagnie Tête à Plumes.
Sur réservation.
  .

Médiathèque Intercommunale 16 avenue du Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62  mediatheque@montelimar-agglo.fr

English :

Burlesque show for ages 3 and up by Compagnie Tête à Plumes.
Reservations required.

German :

Burlesque-Show für Kinder ab 3 Jahren von der Compagnie Tête à Plumes.
Mit Reservierung.

Italiano :

Spettacolo di burlesque a partire dai 3 anni a cura della Compagnie Tête à Plumes.
Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

Espectáculo de burlesque para mayores de 3 años a cargo de la Compagnie Tête à Plumes.
Reserva obligatoria.

L’événement Spectacle Casse Coquille et le Noël de Monsieur Plume à la médiathèque Montélimar a été mis à jour le 2025-11-05 par Montélimar Tourisme Agglomération