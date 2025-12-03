Spectacle Casse Coquille et le Noël de Monsieur Plume à la médiathèque Médiathèque Intercommunale Montélimar
Spectacle Casse Coquille et le Noël de Monsieur Plume à la médiathèque Médiathèque Intercommunale Montélimar mercredi 3 décembre 2025.
Spectacle Casse Coquille et le Noël de Monsieur Plume à la médiathèque
Médiathèque Intercommunale 16 avenue du Général de Gaulle Montélimar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-03 15:30:00
fin : 2025-12-03 16:30:00
Date(s) :
2025-12-03
Spectacle burlesque accessible dès 3 ans par la Compagnie Tête à Plumes.
Sur réservation.
.
Médiathèque Intercommunale 16 avenue du Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr
English :
Burlesque show for ages 3 and up by Compagnie Tête à Plumes.
Reservations required.
German :
Burlesque-Show für Kinder ab 3 Jahren von der Compagnie Tête à Plumes.
Mit Reservierung.
Italiano :
Spettacolo di burlesque a partire dai 3 anni a cura della Compagnie Tête à Plumes.
Prenotazione obbligatoria.
Espanol :
Espectáculo de burlesque para mayores de 3 años a cargo de la Compagnie Tête à Plumes.
Reserva obligatoria.
L’événement Spectacle Casse Coquille et le Noël de Monsieur Plume à la médiathèque Montélimar a été mis à jour le 2025-11-05 par Montélimar Tourisme Agglomération