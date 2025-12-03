Spectacle Casse Coquille et le Noël de Monsieur Plume à la médiathèque Médiathèque Intercommunale Montélimar

Spectacle Casse Coquille et le Noël de Monsieur Plume à la médiathèque

Médiathèque Intercommunale 16 avenue du Général de Gaulle Montélimar Drôme

Début : 2025-12-03 15:30:00

fin : 2025-12-03 16:30:00

2025-12-03

Spectacle burlesque accessible dès 3 ans par la Compagnie Tête à Plumes.

Sur réservation.

+33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr

English :

Burlesque show for ages 3 and up by Compagnie Tête à Plumes.

Reservations required.

German :

Burlesque-Show für Kinder ab 3 Jahren von der Compagnie Tête à Plumes.

Mit Reservierung.

Italiano :

Spettacolo di burlesque a partire dai 3 anni a cura della Compagnie Tête à Plumes.

Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

Espectáculo de burlesque para mayores de 3 años a cargo de la Compagnie Tête à Plumes.

Reserva obligatoria.

