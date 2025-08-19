Spectacle Casse coquille Cie Tête à plumes Eygliers

Spectacle Casse coquille Cie Tête à plumes

plan d’eau Eygliers Hautes-Alpes

Début : Mardi 2025-08-19 10:30:00

fin : 2025-08-19 11:20:00

2025-08-19

Comme à son habitude, c’est l’heure du casse coquille pour Mr Plume mais il n’a plus rien à se mettre sous le bec.

English :

As usual, it’s « casse coquille » time for Mr Plume, but he has nothing left to eat.

German :

Wie üblich ist es für Herrn Feder Zeit für einen « Muschelbruch », aber er hat nichts mehr, was er sich unter den Nagel reißen kann.

Italiano :

Come al solito, per il signor Plume è arrivato il momento di rompere il guscio, ma non c’è più nulla da mangiare.

Espanol :

Como de costumbre, es hora de que el Sr. Plume rompa el cascarón, pero no le queda nada para comer.

