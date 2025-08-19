Spectacle Casse coquille Cie Tête à plumes Eygliers
Spectacle Casse coquille Cie Tête à plumes Eygliers mardi 19 août 2025.
Spectacle Casse coquille Cie Tête à plumes
plan d’eau Eygliers Hautes-Alpes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2025-08-19 10:30:00
fin : 2025-08-19 11:20:00
Date(s) :
2025-08-19
Comme à son habitude, c’est l’heure du casse coquille pour Mr Plume mais il n’a plus rien à se mettre sous le bec.
.
plan d’eau Eygliers 05600 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 24 77 61 guillestre@guillestroisqueyras.com
English :
As usual, it’s « casse coquille » time for Mr Plume, but he has nothing left to eat.
German :
Wie üblich ist es für Herrn Feder Zeit für einen « Muschelbruch », aber er hat nichts mehr, was er sich unter den Nagel reißen kann.
Italiano :
Come al solito, per il signor Plume è arrivato il momento di rompere il guscio, ma non c’è più nulla da mangiare.
Espanol :
Como de costumbre, es hora de que el Sr. Plume rompa el cascarón, pero no le queda nada para comer.
L’événement Spectacle Casse coquille Cie Tête à plumes Eygliers a été mis à jour le 2025-08-01 par Office de tourisme du Guillestrois et du Queyras