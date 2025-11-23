Spectacle | Casse-Noisette L’Eden Eymet

Spectacle | Casse-Noisette

Laissez-vous emporter par la magie de Noël avec une version entièrement revisitée, tissée de modernité et de poésie.

Au cœur d’une soirée de Noël, un simple jouet devient le gardien d’un monde secret.

Clara le découvre, fascinée, sans se douter que la nuit l’emportera vers des royaumes où les flocons murmurent, où les friandises dansent, où les songes prennent forme.

Dans cette version, l’aventure s’écrit autrement les danses glissent entre classicisme et rythmes urbains, entre douceur et éclats, entre tradition et mouvement contemporain.

Sur scène:

– Les artistes de la compagnie Kinarta .

– Les élèves du centre chorégraphique de la Vallée du Dropt, porteurs d’une énergie neuve et enthousiaste.

Casse-Noisette célèbre ce que Noël porte de plus précieux, l’émerveillement et la douceur de l’enfance.

Billetterie disponible à l’Office de Tourisme. .

L’Eden 27 Avenue de la Bastide Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 68 18 22

