Spectacle Casse-Noisette Les Arènes Metz

Spectacle Casse-Noisette

Les Arènes 5 avenue Louis le Débonnaire Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-11-21 18:00:00

fin : 2025-11-21 20:10:00

Date(s) :

2025-11-21

Venez redécouvrir la magie de Noël en 2025 et 2026, avec le chef d’œuvre classique Casse-Noisette !Revivez la magie de Noël avec Casse-Noisette , le célèbre ballet sur la musique de Tchaïkovski et d’après le libretto de Marius Petipa (récit d’E.Hoffmann).Cette production originale de Franceconcert est l’événement incontournable des fêtes de fin d’année 2025 et 2026.Dans cette merveilleuse histoire, suivez Clara qui reçoit un casse-noisette en forme de petit bonhomme. Une nuit, ce jouet prend vie et mène une bataille contre les souris malveillantes qui envahissent la maison. Effrayée, mais courageuse, Clara rejoint le combat et, grâce à sa bravoure, voit le casse-noisette se transformer en prince charmant. Ensemble, ils sont transportés dans un royaume féerique.Le ballet composé en deux actes, a été présenté pour la première fois en décembre 1892 au Théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg. Aujourd’hui, il reste l’un des ballets les plus joués au monde, grâce à sa musique envoûtante et à ses chorégraphies magiques.Un spectacle qui émerveillera les petits et fascinera les grands !Tout public

.

Les Arènes 5 avenue Louis le Débonnaire Metz 57000 Moselle Grand Est

English :

Rediscover the magic of Christmas in 2025 and 2026, with the classic masterpiece The Nutcracker! Relive the magic of Christmas with « The Nutcracker », the famous ballet with music by Tchaikovsky and libretto by Marius Petipa (story by E. Hoffmann).This original Franceconcert production is a must-see event for the holiday season 2025 and 2026. One night, the toy comes to life and leads a battle against the malevolent mice invading the house. Scared but brave, Clara joins the fight and, thanks to her bravery, sees the nutcracker transformed into Prince Charming. The two-act ballet was first performed in December 1892 at the Mariinsky Theatre in St. Petersburg. Today, it remains one of the most performed ballets in the world, thanks to its spellbinding music and magical choreography, a show that will amaze the young and fascinate the old!

German :

Entdecken Sie den Weihnachtszauber in den Jahren 2025 und 2026 mit dem klassischen Meisterwerk « Der Nussknacker »!Erleben Sie den Weihnachtszauber mit « Der Nussknacker », dem berühmten Ballett mit der Musik von Tschaikowsky und nach dem Libretto von Marius Petipa (Erzählung von E. Hoffmann).Diese Originalproduktion von Franceconcert ist ein absolutes Muss für die Weihnachtszeit 2025 und 2026.In dieser wunderbaren Geschichte folgen Sie Clara, die einen Nussknacker in Form eines kleinen Mannes erhält. Eines Nachts erwacht dieses Spielzeug zum Leben und führt einen Kampf gegen die bösartigen Mäuse, die in das Haus eindringen. Verängstigt, aber mutig schließt sich Clara dem Kampf an und erlebt dank ihrer Tapferkeit, wie sich der Nussknacker in einen Märchenprinzen verwandelt. Das Ballett, das aus zwei Akten besteht, wurde im Dezember 1892 im Mariinsky-Theater in Sankt Petersburg uraufgeführt. Bis heute ist es dank seiner bezaubernden Musik und magischen Choreographien eines der meistgespielten Ballette der Welt

Italiano :

Venite a riscoprire la magia del Natale nel 2025 e 2026, con il capolavoro classico Lo Schiaccianoci! Rivivete la magia del Natale con « Lo Schiaccianoci », il famoso balletto con musiche di Tchaikovsky e libretto di Marius Petipa (storia di E. Hoffmann).Questa produzione originale di Franceconcert è l’evento imperdibile delle festività del 2025 e 2026. In questa meravigliosa storia, seguite Clara mentre riceve uno schiaccianoci a forma di omino. Una notte, il giocattolo prende vita e conduce una battaglia contro i topi maligni che stanno invadendo la casa. Spaventata ma coraggiosa, Clara si unisce alla lotta e, grazie al suo coraggio, vede lo schiaccianoci trasformarsi nel Principe Azzurro. Il balletto in due atti fu rappresentato per la prima volta nel dicembre 1892 al Teatro Mariinskij di San Pietroburgo. Oggi rimane uno dei balletti più rappresentati al mondo, grazie alla sua musica ammaliante e alle magiche coreografie, uno spettacolo che stupirà i giovani e affascinerà gli anziani!

Espanol :

Venga a redescubrir la magia de la Navidad en 2025 y 2026, con la obra maestra clásica « El Cascanueces « Reviva la magia de la Navidad con « El Cascanueces », el famoso ballet con música de Tchaikovsky y libreto de Marius Petipa (historia de E. Hoffmann).Esta producción original de Franceconcert es la cita ineludible de las fiestas de 2025 y 2026.En esta maravillosa historia, siga a Clara cuando recibe un cascanueces con forma de hombrecito. Una noche, el juguete cobra vida y lidera una batalla contra los malévolos ratones que están invadiendo la casa. Asustada pero valiente, Clara se une a la lucha y, gracias a su valentía, ve cómo el cascanueces se transforma en el Príncipe Azul. El ballet en dos actos se estrenó en diciembre de 1892 en el Teatro Mariinsky de San Petersburgo. Hoy en día, sigue siendo uno de los ballets más representados del mundo, gracias a su música hechizante y a su mágica coreografía, ¡un espectáculo que asombrará a los pequeños y fascinará a los mayores!

L’événement Spectacle Casse-Noisette Metz a été mis à jour le 2025-03-08 par AGENCE INSPIRE METZ