Spectacle Casse-Noisette Rue Pierre de Coubertin Saint-Brieuc

Spectacle Casse-Noisette Rue Pierre de Coubertin Saint-Brieuc mercredi 4 février 2026.

Spectacle Casse-Noisette

Rue Pierre de Coubertin Hermione Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-04 20:00:00

fin : 2026-02-04 22:00:00

Date(s) :

2026-02-04

Découvrez Casse-Noisette Le Ballet et Orchestre Classique

Cette production originale de Franceconcert est l’événement incontournable des fêtes de fin d’année 2025 et 2026. Dans cette merveilleuse histoire, suivez Clara qui reçoit un casse-noisette en forme de petit bonhomme. Une nuit, ce jouet prend vie et mène une bataille contre les souris malveillantes qui envahissent la maison. Effrayée, mais courageuse, Clara rejoint le combat et, grâce à sa bravoure, voit le casse-noisette se transformer en prince charmant. Ensemble, ils sont transportés dans un royaume féerique.

Le ballet composé en deux actes, a été présenté pour la première fois en décembre 1892 au Théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg. Aujourd’hui, il reste l’un des ballets les plus joués au monde, grâce à sa musique envoûtante et à ses chorégraphies magiques.

Un spectacle qui émerveillera les petits et fascinera les grands ! .

Rue Pierre de Coubertin Hermione Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 1 55 12 35 00

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Spectacle Casse-Noisette Saint-Brieuc a été mis à jour le 2025-09-04 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme