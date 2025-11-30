Spectacle Catch d’ImprÔ à Niort Niort

Spectacle Catch d’ImprÔ à Niort

40 Rue de la Terraudière Niort Deux-Sèvres

Tarif : 8 – 8 – 15 EUR

Début : 2025-11-30

Catch d’ImprÔ pour les MarmÔts à partir de 4 ans et toute la Famille

Comme son nom l’indique, ce spectacle est inspiré par le catch ; on y retrouve notamment la vivacité et les costumes extravagants de ce dernier.

2 équipes de 2 joueurs s’affrontent au centre d’un ring sur des thèmes donnés par un arbitre, sans concertation avant de commencer leur scène. Devant vos yeux vont naître des personnages et des histoires qui ne vivront que pour cet instant éphémère.

Le catch d’improvisation est plus souple, plus convivial, plus rapide et plus spectaculaire que le cabaret et le match d’improvisation.

La compagnie donne rendez-vous à tous les enfants, parents et grands-parents qui veulent partager avec nous un peu de folie, de convivialité mais surtout de l’amusement !

Les gagnants de l’édition 2024 “Super Maria et Princesse Poche” remettent leur titre en jeu ! .

40 Rue de la Terraudière Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

