Spectacle Catherine Ringer l'Érotisme de vivre Théâtre Le Normandy Le Havre mercredi 11 février 2026.

Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11 20:30:00

fin : 2026-02-11

Date(s) :

2026-02-11

Ne jamais bâcler de vivre. Alice Mendelson (1925-2025) a grandi auprès de parents juifs révolutionnaires polonais. Marquée dans sa jeunesse par la Seconde Guerre mondiale, durant laquelle elle échappe à la Rafle du Vel'd'hiv et s'engage dans la Résistance, elle devient ensuite professeure de français puis conteuse. Toute sa vie durant, elle a écrit des poèmes joyeux et lumineux, que Catherine Ringer nous présente aujourd'hui dans le recueil L'Érotisme de vivre, paru aux éditions Points. Avec cette sélection et son éclairage personnel, témoin de l'amitié qui la liait à cette grande dame, elle se fait passeuse de la poésie d'Alice Mendelson. Une poésie qui chante l'amour des hommes, des couleurs, des instants et des mots. Une poésie du désir et de la volupté, qui coule facilement dans nos cœurs. C'est beau comme tout et ça fait du bien Catherine Ringer.

Réservation obligatoire .

Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@theatrelenormandy.com

