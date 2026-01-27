Spectacle Catoch’ dans Alsacienne d’origine controlée La Comédie de Metz Metz

Spectacle Catoch’ dans Alsacienne d’origine controlée

La Comédie de Metz 1/3 rue du Pont Saint-Marcel Metz Moselle

Samedi 2026-03-07 17:00:00

2026-03-07 18:15:00

2026-03-07

Après son succès au festival Off Avignon, Catoch’ vient mettre du rire et du bretzel dans la vie des Messins.

Dans ce spectacle pittoresque et interculturel, tout en français mais avec l’accent, joué plus de 160 fois dans 6 pays, découvrez l’Alsace sur le mode de l’autodérision Comment réussir à Paris avec un accent ?

Pourquoi faut-il se méfier des cigognes, de la schneck et du made in Turquie ?

Quels sont les prérequis pour survivre en Alsace ?

Qui est vraiment Matt Pokora ? Et pourquoi Valérie Damidot ?

Hopla, prenez vite votre ticket pour un voyage immersif en alsacitude… sans avoir à franchir la ligne bleue des Vosges !Tout public

La Comédie de Metz 1/3 rue du Pont Saint-Marcel Metz 57000 Moselle Grand Est +33 7 81 51 15 12

English :

After its success at the Avignon Off Festival, Catoch’ is bringing laughter and pretzels to the lives of the people of Metz.

In this picturesque intercultural show, performed over 160 times in 6 countries, Catoch’ takes a self-deprecating look at Alsace: How can you succeed in Paris with an accent?

Why beware of storks, schneck and made in Turkey?

What are the prerequisites for survival in Alsace?

Who really is Matt Pokora? And why Valérie Damidot?

Hopla, grab your ticket for an immersive journey into Alsace? without having to cross the Vosges blue line!

