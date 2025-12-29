Spectacle Ce n’est pas de votre faute ! Chartres

Spectacle Ce n’est pas de votre faute !

Début : Samedi 2026-03-21 21:00:00

Dès que Valérie Roumanoff débute sa conférence sur la culpabilité, un spectateur fait irruption sur scène C’est quand que vous faites des blagues ? J’ai payé pour un spectacle comique, moi ! …

La conférencière tente de poursuivre sa démonstration sur l’inutilité des reproches. Arrivera-t-elle à aller jusqu’au bout sans faire de reproche à ce spectateur indésirable qui semblait n’être autre que son mari ? A partir de 7 ans. 19 .

10 Avenue Jehan de Beauce Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

As soon as Valérie Roumanoff begins her lecture on guilt, an audience member bursts onto the stage: When do you make jokes? I paid for a comedy show! …

