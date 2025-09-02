Spectacle Ce que je veux dire Salle Polyvalente Aucaleuc

Salle Polyvalente Lieu-dit La Croix Aucaleuc Côtes-d’Armor

Début : 2026-02-11 20:30:00

fin : 2026-02-11 21:45:00

Paraboles de paroles

par la compagnie Ak Entrepôt

Chaotique, musicale, continue, heurtée, la prise de parole adolescente est singulière, sauvage et précieuse. Elle se heurte aux autres, aux attentes, aux discours adultes. Verbale tout autant que corporelle, imagée tout autant que silencieuse, elle dit le monde… mais l’entendons-nous ? Alors ici, la scène devient une agora, un ring. Trois jeunes comédien·nes et danseur·seuses tentent de trouver une forme à leur silence. Ensemble, ils cherchent, tentent de dépasser la difficulté de nommer, de verbaliser. Ils résistent, tâtonnent, se taisent. C’est en empruntant d’autres voix-voies la course, la danse, la lutte, le chant, le regard… qu’ils disent.

Texte, mise en scène et scénographie Laurance Henry | Interprètes Maria Aziz Alaoui, Thomas Couppey, Tiebeu Marc-Henry Brissy Ghadout

Assistante chorégraphique Pauline Maluski | Assistant et direction technique Erik Mennesson | Composition musicale Sylvain Robine

Lumières et régie Ydir Acef | Costumes Sophie Hoarau | Regard et dialogue philosophique Dominique Paquet | Photographe Jeanne Paturel

Dès 13 ans

– En ligne prioritairement, à partir du mercredi 10 septembre à 10h00 (paiement par carte bancaire) ou

l’Office de Tourisme de Dinan à compter du mercredi 10 septembre à 10h00, puis aux horaires d’ouverture consultables sur le site internet de Dinan-Cap Fréhel Tourisme. (Informations par mail à infos@dinan-capfrehel.com ou par téléphone au 08 25 95 01 22 service 15 cts par appel + prix d’un appel)

– Par téléphone à partir du 15 septembre, muni de votre carte bancaire au 02 96 87 14 27.

– Le soir des spectacles, 30 minutes avant la représentation, sous réserve de places disponibles. .

Salle Polyvalente Lieu-dit La Croix Aucaleuc 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 87 14 27

