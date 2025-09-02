Spectacle Ce que je veux dire Salle des fêtes Matignon

Spectacle Ce que je veux dire

Salle des fêtes Place Gouyon Matignon Côtes-d’Armor

Début : 2026-02-13 20:30:00

fin : 2026-02-13 21:45:00

2026-02-13

Paraboles de paroles par la compagnie Ak Entrepôt

Chaotique, musicale, continue, heurtée, la prise de parole adolescente est singulière, sauvage et précieuse. Elle se heurte aux autres, aux attentes, aux discours adultes. Verbale tout autant que corporelle, imagée tout autant que silencieuse, elle dit le monde… mais l’entendons-nous ? Alors ici, la scène devient une agora, un ring. Trois jeunes comédien·nes et danseur·seuses tentent de trouver une forme à leur silence. Ensemble, ils cherchent, tentent de dépasser la difficulté de nommer, de verbaliser. Ils résistent, tâtonnent, se taisent. C’est en empruntant d’autres voix-voies la course, la danse, la lutte, le chant, le regard… qu’ils disent.

Texte, mise en scène et scénographie Laurance Henry | Interprètes Maria Aziz Alaoui, Thomas Couppey, Tiebeu Marc-Henry Brissy Ghadout

Assistante chorégraphique Pauline Maluski | Assistant et direction technique Erik Mennesson | Composition musicale Sylvain Robine

Lumières et régie Ydir Acef | Costumes Sophie Hoarau | Regard et dialogue philosophique Dominique Paquet | Photographe Jeanne Paturel

Dès 13 ans

Billetterie

-En ligne prioritairement, à partir du mercredi 10 septembre à 10h

-L’office de tourisme de Dinan à compter du mercredi 10 septembre à 10h, puis aux horaires d’ouverture consultables sur le site internet de Dinan-Cap Fréhel Tourisme.

-Par téléphone à partir du 15 septembre, muni de votre carte bancaire au 02 96 87 14 27.

-Le soir des spectacles, 30 minutes avant la représentation, sous réserve de places disponibles. .

Salle des fêtes Place Gouyon Matignon 22550 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 87 14 27

