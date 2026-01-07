Spectacle : Ce que laisse la mer MAIF Social Club Paris

Plongez vos mains dans les algues, les coquillages, les déchets… et spéculez sur le devenir de l’océan à travers ces traces. Le spectacle permet de s’interroger ensemble sur les pratiques que nous pourrions mobiliser, poétiquement et politiquement, afin de nous repositionner, vivants parmi les vivants.

Guidé par un duo – une danseuse et une comédienne – vous êtes conviés à un parcours immersif, scientifique et poétique. Un temps ludique de co-construction d’une scénographique à partir d’éléments de la mer (algues, coquillages, bois flottés et plastiques en tout genre) préparant l’espace et l’écoute pour un moment de danse collective.

Renouez avec la mer, à travers ce qu’elle laisse sur ses rivages…

Du jeudi 05 février 2026 au samedi 07 février 2026 :

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 7 ans.

MAIF Social Club 37 rue de Turenne 75003 Paris

Métro -> 8 : Chemin Vert (Paris) (272m)

Bus -> 2996 : Place des Vosges (Paris) (54m)

Vélib -> Saint-Gilles – Turenne (132.12m)

