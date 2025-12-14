Spectacle Cécile La Mégisserie Saint-Junien

Spectacle Cécile

La Mégisserie 14 Avenue Léontine Vignerie Saint-Junien Haute-Vienne

Rencontrer Cécile Laporte, écologiste, porno-activiste, spécialiste en psychotropes thérapeutiques, porte-parole de mouvements squat en France, clown en hôpital ou défenseuse des droits de personnes réfugiées, a changé la vie de Marion Duval.

À la fois spectacle, performance et personne, Cécile porte en elle mille vies, une conteuse hors pair et toutes les raisons de lui dédier un spectacle.

Héroïne de ses propres histoires, elle les raconte sur scène, avec simplicité et humilité, pour le plus grand plaisir du public. Cécile fait fleurir les gens autour d’elle , comme ces rencontres qui changent des vies. .

