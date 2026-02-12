Spectacle Cédric Salaun La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour Aix-en-Provence

Spectacle Cédric Salaun

Mercredi 8 avril 2026 de 20h30 à 21h45.

Jeudi 9 avril 2026 de 20h30 à 21h45. La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour 5 Rue Fontaine d’Argent Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 20:30:00

fin : 2026-04-08 21:45:00

Date(s) :

2026-04-08 2026-04-09

C’est la première fois que je fais ça, un spectacle à moi tout seul

Et comme je sais pas faire de choix, j’y ai mis tout un tas de trucs dedans pour me raconter un peu de la danse bretonne, un théorème de Pythagore et une pointe de Philippe Douste-Blazy, parce que pourquoi pas. Je vous promets qu’il y a un lien ! .

La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour 5 Rue Fontaine d’Argent Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This is the first time I’ve done this, a one-man show

L’événement Spectacle Cédric Salaun Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-03-06 par Office de Tourisme d’Aix en Provence