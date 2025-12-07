Spectacle Céleste d’après Monsieur Proust de Céleste Albaret La Résidence des Indes La Rochelle

Spectacle Céleste d’après Monsieur Proust de Céleste Albaret

La Résidence des Indes 74 Chemin du rempart La Rochelle Charente-Maritime

Marcel Proust nous révèle sa face cachée intime, grâce aux confidences de Céleste Albaret, recueillies par Georges Belmont dans un livre Monsieur Proust , qui accompagna les dernières années de sa vie.

English : Show Céleste d’après Monsieur Proust de Céleste Albaret

Marcel Proust reveals his intimate hidden side, thanks to the confidences of Céleste Albaret, collected by Georges Belmont in a book entitled Monsieur Proust , which accompanied the last years of his life.

