Spectacle Céleste d’après Monsieur Proust de Céleste Albaret La Résidence des Indes La Rochelle dimanche 7 décembre 2025.
Tarif : 18 – 18 – EUR
Début : 2025-12-07
Marcel Proust nous révèle sa face cachée intime, grâce aux confidences de Céleste Albaret, recueillies par Georges Belmont dans un livre Monsieur Proust , qui accompagna les dernières années de sa vie.
La Résidence des Indes 74 Chemin du rempart La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 41 94 21 contact@laresidencedesindes.com
English : Show Céleste d’après Monsieur Proust de Céleste Albaret
Marcel Proust reveals his intimate hidden side, thanks to the confidences of Céleste Albaret, collected by Georges Belmont in a book entitled Monsieur Proust , which accompanied the last years of his life.
