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AGENDA · Blotzheim

Spectacle – Céline dans l’arène Blotzheim

vendredi 6 novembre 2026 · Blotzheim

Informations pratiques

Début
vendredi 6 novembre 2026
Fin
samedi 7 novembre 2026
Heure de début
21:00:00
Adresse
777 Allée du Casino
Ville
68730 Blotzheim
Département
Haut-Rhin
Tarif

Blotzheim

Spectacle – Céline dans l’arène

777 Allée du Casino Blotzheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-11-06 21:00:00
fin : 2026-11-06 23:00:00

Date(s) :
2026-11-06

Révélé dans « La France a un incroyable talent », Sébastien Costic est l’un des plus talentueux imitateurs et performers de Céline Dion. Retrouvez-le le vendredi 6 novembre pour revivre les plus grands succès de la chanteuse le temps d’une soirée !   .

777 Allée du Casino Blotzheim 68730 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 70 57 77  accueil-blotzheim@groupebarriere.com

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English :

L’événement Spectacle – Céline dans l’arène Blotzheim a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de tourisme du pays de Saint Louis – Huningue

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