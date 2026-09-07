Informations pratiques

Blotzheim

Spectacle – Céline dans l’arène

777 Allée du Casino Blotzheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-11-06 21:00:00

fin : 2026-11-06 23:00:00

Date(s) :

2026-11-06

Révélé dans « La France a un incroyable talent », Sébastien Costic est l’un des plus talentueux imitateurs et performers de Céline Dion. Retrouvez-le le vendredi 6 novembre pour revivre les plus grands succès de la chanteuse le temps d’une soirée ! .

777 Allée du Casino Blotzheim 68730 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 70 57 77 accueil-blotzheim@groupebarriere.com

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English :

L’événement Spectacle – Céline dans l’arène Blotzheim a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de tourisme du pays de Saint Louis – Huningue