Spectacle – Céline dans l’arène Blotzheim
vendredi 6 novembre 2026 · Blotzheim
Informations pratiques
Blotzheim
Spectacle – Céline dans l’arène
777 Allée du Casino Blotzheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-11-06 21:00:00
fin : 2026-11-06 23:00:00
Date(s) :
2026-11-06
Révélé dans « La France a un incroyable talent », Sébastien Costic est l’un des plus talentueux imitateurs et performers de Céline Dion. Retrouvez-le le vendredi 6 novembre pour revivre les plus grands succès de la chanteuse le temps d’une soirée ! .
777 Allée du Casino Blotzheim 68730 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 70 57 77 accueil-blotzheim@groupebarriere.com
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English :
L’événement Spectacle – Céline dans l’arène Blotzheim a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de tourisme du pays de Saint Louis – Huningue
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