Spectacle Celle qui oublie de scintiller Espace Benoite Groult Quimperlé

Spectacle Celle qui oublie de scintiller

Espace Benoite Groult 3 Avenue de Coat Kaer Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30 15:30:00

fin : 2025-11-30 16:30:00

Date(s) :

2025-11-30

Celle qui Oublie de Scintiller , créé et interprété par Carole Houget et Noémie Nocus, est un très beau spectacle familial qui mêle avec poésie et émotion musique, danse et cirque en un récit initiatique qui saura surprendre et émerveiller les yeux et les oreilles des petits et des grands.

Comment affirmer sa singularité ?

Comment vivre au mieux sa différence ?

Comment trouver une place qui fasse sens dans le monde d’aujourd’hui ?

Grandir

Apprivoiser sa liberté

Être curieux

Oser

Autant de questionnements à la portée des plus jeunes et que tiennent à mettre en lumière les artistes de la cie L’Arbre Danseuse.

Le conte choisi, Celle qui Oublie de Scintiller, se veut une invitation à faire briller la singularité de chacun, une invitation à découvrir son potentiel créateur et celui des autres. .

Espace Benoite Groult 3 Avenue de Coat Kaer Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 6 17 40 03 37

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Spectacle Celle qui oublie de scintiller Quimperlé a été mis à jour le 2025-11-15 par OT QUIMPERLE LES RIAS