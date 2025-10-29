Spectacle Celtic Legends Parc des expositions Avermes

Spectacle Celtic Legends

Parc des expositions 3 avenue des Isles Avermes Allier

Tarif : 42 – 42 – 47 EUR

Carré or 47 euros (les premiers rangs) et catégorie 1 42 euros (les rangs suivants)

Début : 2026-04-07 20:00:00

fin : 2026-04-07 22:00:00

2026-04-07

Celtic Legends est un spectacle de musiques et de danses irlandaises qui s’est produit sur de nombreuses scènes à travers le monde depuis sa création, attirant près de 3 millions de spectateurs.

Celtic Legends revient en 2026 avec une nouvelle version.

Parc des expositions 3 avenue des Isles Avermes 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 44 14 14

English :

Celtic Legends is a show of Irish music and dance that has performed on many stages around the world since its creation, attracting almost 3 million spectators.

Celtic Legends returns in 2026 with a new version.

