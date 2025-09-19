Spectacle Celtic Legends Espace Bocapole Bressuire

Spectacle Celtic Legends Espace Bocapole Bressuire dimanche 12 avril 2026.

Spectacle Celtic Legends

Espace Bocapole Bocapole Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : 47 – 47 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Celtic Legends est un spectacle de musiques et de danses irlandaises qui s’est produit sur de nombreuses scènes à travers le monde depuis sa création, attirant près de 3 millions de spectateurs. Celtic Legends revient en 2026 avec une nouvelle version du spectacle.

Créé à Galway, au Coeur du Connemara, Celtic Legends est un condensé de la culture traditionnelle Irlandaise recréant sur scène l’ambiance électrique d’une soirée dans un pub traditionnel. Venez partager durant 2 heures ce voyage au coeur de l’Irlande soutenu par 5 talentueux musiciens sous la baguette de Sean McCarthy et de 12 extraordinaires danseurs sous la houlette de la créative Jacintha Sharpe.

Réservation dans les lieux de vente habituels. .

Espace Bocapole Bocapole Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine bocapole@bocapole.fr

