Spectacle Celtic Legends Espace Bocapole Bressuire
Spectacle Celtic Legends Espace Bocapole Bressuire dimanche 12 avril 2026.
Spectacle Celtic Legends
Espace Bocapole Bocapole Bressuire Deux-Sèvres
Tarif : 47 – 47 – 0 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Celtic Legends est un spectacle de musiques et de danses irlandaises qui s’est produit sur de nombreuses scènes à travers le monde depuis sa création, attirant près de 3 millions de spectateurs. Celtic Legends revient en 2026 avec une nouvelle version du spectacle.
Créé à Galway, au Coeur du Connemara, Celtic Legends est un condensé de la culture traditionnelle Irlandaise recréant sur scène l’ambiance électrique d’une soirée dans un pub traditionnel. Venez partager durant 2 heures ce voyage au coeur de l’Irlande soutenu par 5 talentueux musiciens sous la baguette de Sean McCarthy et de 12 extraordinaires danseurs sous la houlette de la créative Jacintha Sharpe.
Réservation dans les lieux de vente habituels. .
Espace Bocapole Bocapole Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine bocapole@bocapole.fr
English : Spectacle Celtic Legends
German : Spectacle Celtic Legends
Italiano :
Espanol : Spectacle Celtic Legends
L’événement Spectacle Celtic Legends Bressuire a été mis à jour le 2025-09-19 par OT Bocage Bressuirais