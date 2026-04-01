Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Spectacle Celtic Legends Espace Encan La Rochelle

Spectacle Celtic Legends Espace Encan La Rochelle jeudi 16 avril 2026.

Lieu : Espace Encan

Adresse : Espace Encan Quai Louis Prunier

Ville : 17000 La Rochelle

Département : Charente-Maritime

Début : 2026-04-16T

Fin : 2026-04-16T

Tarif : 47 47 47

La Rochelle

Spectacle Celtic Legends

Espace Encan Espace Encan Quai Louis Prunier La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : 47 – 47 – 47 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16
fin : 2026-04-16

Date(s) :
2026-04-16

Celtic Legends est un spectacle de musiques et de danses irlandaises qui s’est produit sur de nombreuses scènes à travers le monde depuis sa création, attirant près de 3 millions de spectateurs.
  .

Espace Encan Espace Encan Quai Louis Prunier La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Show Celtic Legends

Celtic Legends is an Irish music and dance show that has performed on many stages around the world since its creation, attracting nearly 3 million spectators.

L’événement Spectacle Celtic Legends La Rochelle a été mis à jour le 2025-12-06 par Nous La Rochelle

À voir aussi à La Rochelle (Charente-Maritime)