Spectacle Celtic Legends Espace Encan La Rochelle
Spectacle Celtic Legends Espace Encan La Rochelle jeudi 16 avril 2026.
La Rochelle
Spectacle Celtic Legends
Espace Encan Espace Encan Quai Louis Prunier La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : 47 – 47 – 47 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16
fin : 2026-04-16
Date(s) :
2026-04-16
Celtic Legends est un spectacle de musiques et de danses irlandaises qui s’est produit sur de nombreuses scènes à travers le monde depuis sa création, attirant près de 3 millions de spectateurs.
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Espace Encan Espace Encan Quai Louis Prunier La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
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English : Show Celtic Legends
Celtic Legends is an Irish music and dance show that has performed on many stages around the world since its creation, attracting nearly 3 million spectators.
L’événement Spectacle Celtic Legends La Rochelle a été mis à jour le 2025-12-06 par Nous La Rochelle
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