Spectacle Celtic Legends Rue Pablo Picasso Montluçon

Spectacle Celtic Legends

Rue Pablo Picasso Athanor, centre des cultures et congrès Montluçon Allier

Tarif : 39 – 39 – 59 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-19 20:00:00

fin : 2026-03-19

Date(s) :

2026-03-19

En 2027, Celtic Legends fête ses 25 ans !

Du 26 au 28 février à la Salle Pleyel à Paris, puis en tournée dans toute la France, L’Irish Team des Celtic Lelends revient sur scène avec un nouveau spectacle !

.

Rue Pablo Picasso Athanor, centre des cultures et congrès Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 08 14 40 accueil@centreathanor.com

English :

In 2027, Celtic Legends celebrates its 25th anniversary!

From February 26 to 28 at the Salle Pleyel in Paris, then on tour throughout France, L?Irish Team des Celtic Lelends returns to the stage with a new show!

L’événement Spectacle Celtic Legends Montluçon a été mis à jour le 2026-01-17 par Montluçon Tourisme