Spectacle Celtic Legends Rodez

Spectacle Celtic Legends Boulevard du 122e RI Rodez Aveyron

Spectacle Celtic Legends, à l’Amphithéâtre le ven. 28 novembre 2025 15h30 et 20h30.

CELTIC LEGENDS fait son grand retour avec un tout nouveau spectacle, plongeant au cœur de la tradition et de la puissance indomptable de l’île d’Émeraude ! Que vous soyez amateur de danse, de musique ou simplement à la recherche d’une soirée inoubliable, plongez dans l’univers magique de la danse irlandaise avec CELTIC LEGENDS. Célébrez l’héritage vivant de l’Irlande avec une troupe de danseurs, musiciens et chanteurs qui transmettent leur passion et la beauté de la culture celte ! Deux heures de chorégraphies élaborées par la talentueuse Jacintha Sharpe. Ces danses captivantes prennent vie au rythme envoûtant de la musique traditionnelle, interprétée par cinq musiciens exceptionnels. Laissez-vous emporter par ce show 100% LIVE au son du Uilleann-pipes, du penny whisle, du fiddle, du bodhran et de la guitare sous la direction musicale de Sean Mc Carthy. .

English :

Show: Celtic Legends, at the Amphitheatre Fri. November 28, 2025 3:30pm and 8:30pm.

German :

Show: Celtic Legends, im Amphitheater am Fr., 28. November 2025 15:30 und 20:30 Uhr.

Italiano :

Spettacolo: Celtic Legends, all’Anfiteatro venerdì 28 novembre 2025 ore 15.30 e 20.30.

Espanol :

Espectáculo: Celtic Legends, en el Anfiteatro, el viernes 28 de noviembre de 2025, a las 15.30 y a las 20.30 horas.

