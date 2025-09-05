Spectacle Celtic Legends Rue Pierre de Coubertin Saint-Brieuc

Spectacle Celtic Legends

Rue Pierre de Coubertin Hermione Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Début : 2026-04-10 20:00:00

fin : 2026-04-10 22:00:00

2026-04-10

Celtic Legends est une troupe de musique et de danse irlandaise incontournable. Instruments traditionnels, danses frénétiques et synchronisation époustouflante, découvrez leur nouveau spectacle en tournée partout en France. .

Rue Pierre de Coubertin Hermione Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 01 53 53

