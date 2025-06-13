Spectacle Celtic Legends Tour 2026 Centre des Congrès Épinal

Spectacle Celtic Legends Tour 2026 Centre des Congrès Épinal dimanche 1 février 2026.

Vosges

Spectacle Celtic Legends Tour 2026 Centre des Congrès 7 Avenue de Saint-Dié Épinal Vosges

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-02-01 16:00:00

fin : 2026-02-01 18:00:00

Date(s) :

2026-02-01

Celtic Legends est un spectacle de musiques et de danses irlandaises qui s’est produit sur de nombreuses scènes à travers le monde depuis sa création, attirant près de 3 millions de spectateurs.

Celtic Legends revient en 2026 avec une nouvelle version du spectacle.

Créé à Galway, au Coeur du Connemara, Celtic Legends est un condensé de la culture traditionnelle Irlandaise recréant sur scène l’ambiance électrique d’une soirée dans un pub traditionnel. Venez partager durant 2 heures ce voyage au coeur de l’Irlande soutenu par 5 talentueux musiciens sous la baguette de Sean McCarthy et de 12 extraordinaires danseurs sous la houlette de la créative Jacintha Sharpe.

Placement libre assis dans sa catégorie.

Billetterie à l’Office de Tourisme.Tout public

.

Centre des Congrès 7 Avenue de Saint-Dié

Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 82 53 32

English :

Celtic Legends is a show of Irish music and dance that has performed on many stages around the world since its creation, attracting almost 3 million spectators.

Celtic Legends returns in 2026 with a new version of the show.

Created in Galway, in the heart of Connemara, Celtic Legends is a digest of traditional Irish culture, recreating on stage the electric atmosphere of a traditional pub night. Come and share this 2-hour journey to the heart of Ireland, supported by 5 talented musicians under the baton of Sean McCarthy and 12 extraordinary dancers led by the creative Jacintha Sharpe.

Free seating in your category.

Tickets available from the Tourist Office.

German :

Celtic Legends ist eine Show mit irischer Musik und irischen Tänzen, die seit ihrer Gründung auf zahlreichen Bühnen in der ganzen Welt aufgeführt wurde und fast 3 Millionen Zuschauer anzog.

Celtic Legends kehrt im Jahr 2026 mit einer neuen Version der Show zurück.

Celtic Legends wurde in Galway, im Herzen von Connemara, kreiert und ist ein Kompendium der traditionellen irischen Kultur, das auf der Bühne die elektrisierende Atmosphäre eines Abends in einem traditionellen Pub nachstellt. Die fünf talentierten Musiker unter der Leitung von Sean McCarthy und die zwölf außergewöhnlichen Tänzer unter der Leitung der kreativen Jacintha Sharpe sorgen für eine zweistündige Reise durch das Herz Irlands.

Freier Sitzplatz in seiner Kategorie.

Kartenverkauf im Tourismusbüro.

Italiano :

Celtic Legends è uno spettacolo di musica e danza irlandese che dalla sua creazione si è esibito su molti palcoscenici in tutto il mondo, attirando quasi 3 milioni di spettatori.

Celtic Legends torna nel 2026 con una nuova versione dello spettacolo.

Creato a Galway, nel cuore del Connemara, Celtic Legends è un compendio della cultura tradizionale irlandese, che ricrea sul palco l’atmosfera elettrica di una serata in un pub tradizionale. Venite a condividere questo viaggio di 2 ore nel cuore dell’Irlanda, con il supporto di 5 talentuosi musicisti diretti da Sean McCarthy e 12 straordinari ballerini guidati dalla creativa Jacintha Sharpe.

Posti liberi nella vostra categoria.

Biglietti disponibili presso l’Ufficio del Turismo.

Espanol :

Celtic Legends es un espectáculo de música y danza irlandesa que ha actuado en numerosos escenarios de todo el mundo desde su creación, atrayendo a casi 3 millones de espectadores.

Celtic Legends regresa en 2026 con una nueva versión del espectáculo.

Creado en Galway, en el corazón de Connemara, Celtic Legends es un compendio de la cultura tradicional irlandesa, que recrea sobre el escenario el ambiente eléctrico de una velada en un pub tradicional. Venga y comparta este viaje de 2 horas al corazón de Irlanda, apoyado por 5 músicos de talento bajo la batuta de Sean McCarthy y 12 extraordinarios bailarines dirigidos por la creativa Jacintha Sharpe.

Asientos libres en su categoría.

Entradas disponibles en la Oficina de Turismo.

L’événement Spectacle Celtic Legends Tour 2026 Épinal a été mis à jour le 2025-06-13 par OT EPINAL ET SA REGION