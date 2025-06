Spectacle « Cendrillon » MJC de Toul – Centre culturel Vauban Toul 19 juin 2025 15:00

Meurthe-et-Moselle

Spectacle « Cendrillon » MJC de Toul Centre culturel Vauban 3 Rue des Anciens Combattants d'Afrique du Nord Toul Meurthe-et-Moselle

Début : Dimanche Jeudi 2025-06-19 15:00:00

fin : 2025-06-22

2025-06-19

2025-06-22

La fin de la saison s’approche, et avec elle, les spectacles de fin d’année …

Rendez-vous incontournables, ils marquent l’aboutissement d’une année et sont l’occasion de montrer sur scène ce qui s’est préparé dans le secret des salles de la MJC.

Nous vous attendons nombreux pour encourager et applaudir celles et ceux qui surpasseront leur trac pour vous donner à voir et à entendre le fruit de leur travail, des heures de répétition, d’apprentissage d’un texte, d’une partition, d’une chorégraphie …

Théâtre Musique Danse comédies musicales … Demandez le programme !Tout public

Centre culturel Vauban 3 Rue des Anciens Combattants d’Afrique du Nord

Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 64 31 15 contact@mjc-toul.fr

English :

The end of the season is approaching, and with it the end-of-year shows …

A not-to-be-missed event, they mark the culmination of a year’s work, and are an opportunity to showcase what has been prepared in the secret rooms of the MJC.

We look forward to seeing you all there, cheering and applauding those who will overcome their stage fright to give you the chance to see and hear the fruits of their labor, hours of rehearsal, learning a text, a score, a choreography…

Theater Music Dance Musicals … Ask for the program!

German :

Das Ende der Saison rückt näher und mit ihm die Abschlussaufführungen …

Sie stellen den Abschluss eines Jahres dar und bieten die Gelegenheit, auf der Bühne zu zeigen, was in den geheimen Räumen des MJC vorbereitet wurde.

Wir erwarten Sie zahlreich, um diejenigen anzufeuern und zu beklatschen, die ihr Lampenfieber überwinden, damit Sie die Früchte ihrer Arbeit sehen und hören können.

Theater Musik Tanz Musicals … Fragen Sie nach dem Programm!

Italiano :

La fine della stagione si avvicina e con essa gli spettacoli di fine anno …

Questi eventi imperdibili segnano il culmine del lavoro di un anno e sono un’occasione per mostrare sul palcoscenico ciò su cui abbiamo lavorato nelle stanze segrete del MJC.

Ci auguriamo di vedervi numerosi per incoraggiare e applaudire coloro che supereranno la paura del palcoscenico per darvi la possibilità di vedere e ascoltare il frutto del loro lavoro, delle ore di prove, dell’apprendimento di un testo, di una partitura, di una coreografia…

Teatro Musica Danza Musical … Richiedi il programma!

Espanol :

Se acerca el final de la temporada, y con él los espectáculos de fin de …

Estos eventos ineludibles marcan la culminación del trabajo de un año y son una oportunidad para mostrar en el escenario lo que hemos estado trabajando en las salas secretas del MJC.

Esperamos veros a muchos de vosotros allí para animar y aplaudir a aquellos que superarán su miedo escénico para daros la oportunidad de ver y escuchar los frutos de su trabajo, horas de ensayo, aprendizaje de un texto, una partitura, una coreografía…

Teatro Música Danza Musicales … ¡Pida el programa!

