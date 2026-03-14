SPECTACLE CENDRILLON Château de Bertier Pinsaguel

SPECTACLE CENDRILLON

Château de Bertier CHÂTEAU Pinsaguel Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 19:00:00

fin : 2026-06-13 23:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Venez passer une soirée de spectacles au château!

Dès 19h, ouverture du château

20h à 20h30 spectacle “L’enfant qui avait la mer au fond du cœur”

20h30-21h30 Temps livre et restauration sur place

21h30-23h Représentation d’une adaptation de “ Cendrillon” .

Château de Bertier CHÂTEAU Pinsaguel 31120 Haute-Garonne Occitanie contact@mairie-pinsaguel.com

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English :

Come and enjoy an evening of entertainment at the château!

L’événement SPECTACLE CENDRILLON Pinsaguel a été mis à jour le 2026-03-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE