Spectacle Centre Danse Vals-près-le-Puy

Spectacle Centre Danse

Palais des spectacles Vals-près-le-Puy Haute-Loire

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 19:00:00

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

Les élèves de l’association, petits et grands, investissent le parquet du Palais des sports le samedi 20 décembre 2025 pour un spectacle donné au profit de La Ligue contre le cancer et de l’AFM Téléthon.

Placement libre.

Palais des spectacles Vals-près-le-Puy 43750 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes associationcentredanse@hotmail.fr

English :

The association?s students, young and old, take to the Palais des Sports on Saturday December 20, 2025 for a show in aid of La Ligue contre le cancer and AFM Téléthon.

Free admission.

