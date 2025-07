Spectacle Cerf-volant de la compagnie Atelier des songes Médiathèque municipale Lombez

Spectacle Cerf-volant de la compagnie Atelier des songes Médiathèque municipale Lombez samedi 2 août 2025.

Spectacle Cerf-volant de la compagnie Atelier des songes Samedi 2 août, 11h00 Médiathèque municipale Gers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-08-02T11:00:00 – 2025-08-02T11:30:00

Fin : 2025-08-02T11:00:00 – 2025-08-02T11:30:00

C’est l’histoire d’une fille qui a un cerf-volant. Elle pense au jour qui vient, et part chercher le vent. Elle chemine à travers bois et prairies, en rêvant au grand monde qui s’étend devant elle. Portée par les images, les mots et la musique, ce spectacle invite à la poésie des choses simples : une brise dans les feuilles du frêne, les graviers qui craquent sous les pieds, le bruit de la pluie au petit matin…

Médiathèque municipale 4 Rue Notre Dame 32220 Lombez Lombez 32220 Gers Occitanie 0562603045 https://www.mediagers.fr/mediatheques/sud-est/bm-lombez

C’est l’histoire d’une fille qui a un cerf-volant. Elle pense au jour qui vient, et part chercher le vent. Elle chemine à travers bois et prairies, en rêvant au grand monde qui s’étend devant elle. à…

© Médiathèque de Lombez