Spectacle “C’est idiot mais ça colle à la peau” Journées Européennes du Patrimoine Cloître des Ursulines Ancenis-Saint-Géréon

Informations pratiques

Ancenis-Saint-Géréon

Spectacle “C’est idiot mais ça colle à la peau” Journées Européennes du Patrimoine

Cloître des Ursulines Allée Ursulines Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 15:00:00

fin : 2026-09-20 16:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Le week-end du 19 et 20 septembre, venez (re)découvrir le patrimoine du Pays d’Ancenis à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine (JEP) !

Quand le spectacle vivant se mêle du patrimoine ! A Ancenis-Saint-Géréon, lors du Journées du Patrimoine, vous pourrez profiter de spectacles dans les lieux emblématiques du patrimoine de la ville une autre manière de (re)découvrir Ancenis-Saint-Géréon.

Yohan Durand vous présente le spectacle C’est idiot mais ça colle à la peau . Au programme performance & diabolo.

Un spectacle rythmé à la frontière des arts entre cirque, danse et théâtre de rue.

Jonglant avec une époustouflante dextérité, Yohan Durand nous réconcilie avec un art que beaucoup pourraient penser désuet le diabolo. Tout en finesse et en poésie, plein d’humour et de dérision, l’artiste nous embarque pour un voyage touchant et loufoque, en réelle complicité avec le public.

› Tout public

› Cloître des Ursulines

› le 20/09 à 15h

Plus d’informations auprès du Théâtre Quartier Libre

02 51 14 17 17

www.theatre-quartier-libre.fr .

Cloître des Ursulines Allée Ursulines Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 14 17 17

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On the weekend of September 19 and 20, come and (re)discover the heritage of the Pays d’Ancenis during the European Heritage Days (JEP)!

L’événement Spectacle “C’est idiot mais ça colle à la peau” Journées Européennes du Patrimoine Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-08-31 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis