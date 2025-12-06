SPECTACLE C’EST L’HIVER Gignac

SPECTACLE C’EST L’HIVER Gignac vendredi 9 janvier 2026.

Place du Jeu de Ballon Gignac Hérault

Tarif : – –

Début : 2026-01-09
2026-01-09

16h
Médiathèque
Dès 4 ans. Gratuit sur inscription 0467570383
Spectacle pour les enfants pour la Cie Les Oiseaux Mal Habillés.   .

Place du Jeu de Ballon Gignac 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 57 03 83 

English :

Ages 4 and up. Free with registration: 0467570383

L’événement SPECTACLE C’EST L’HIVER Gignac a été mis à jour le 2025-12-04 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT